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January 25, 2018 / 7:09 PM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Future FinTech Announces Digital Assets Transfer Agreement

1 分钟阅读

Jan 25 (Reuters) - Future Fintech Group Inc:

* FUTURE FINTECH ANNOUNCES DIGITAL ASSETS TRANSFER AGREEMENT

* FUTURE FINTECH GROUP INC - UNIT ENTERED INTO AN AGREEMENT TO ACQUIRE 60% OF DIGITAL ASSETS ASSOCIATED WITH DCON, A BLOCKCHAIN DEVELOPMENT PROJECT

* FUTURE FINTECH GROUP - TRANSFER DEAL STIPULATES CO TO PAY $9.6 MILLION FOR TRANSFER OF 60% DCON DIGITAL ASSETS

* FUTURE FINTECH GROUP INC - IN DEAL, $9.6 MILLION TO BE PAID THROUGH ISSUANCE OF 1.2 MILLION CO SHARES TO SELLER OF DCON DIGITAL ASSETS AT $8.00/SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

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