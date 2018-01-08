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January 8, 2018 / 1:46 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-Gain Capital announces ‍launch Of Bitcoin Trading In Australia, Singapore On Co's City Index Branded Service​

1 分钟阅读

Jan 8 (Reuters) - Gain Capital Holdings Inc:

* GAIN CAPITAL CONTINUES GLOBAL ROLLOUT OF BITCOIN TRADING

* GAIN CAPITAL HOLDINGS INC - ‍LAUNCH OF BITCOIN TRADING IN AUSTRALIA AND SINGAPORE ON COMPANY‘S CITY INDEX BRANDED SERVICE​

* GAIN CAPITAL HOLDINGS INC - ‍PLANS TO COMPLETE GLOBAL ROLL OUT OF BITCOIN TRADING IN COMING MONTHS

* GAIN CAPITAL HOLDINGS INC - ‍PLANS INTRODUCE BITCOIN TRADING TO ITS CUSTOMERS IN OTHER MARKETS IN ASIA AND UNITED STATES IN COMING MONTHS ​

* GAIN CAPITAL HOLDINGS - ALSO PLANS TO EXPAND ITS CRYPTOCURRENCY OFFERING TO INCLUDE ETHEREUM AND OTHER DIGITAL CURRENCIES IN EARLY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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