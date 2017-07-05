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2017年7月5日 / 凌晨5点46分 / 1 个月内

BRIEF-Galapagos announces new phase 2 study with filgotinib

路透新闻部

1 分钟阅读

July 5 (Reuters) - GALAPAGOS NV

* NEW PHASE 2 STUDY WITH FILGOTINIB IN NON-INFECTIOUS UVEITIS‍​

* STUDY LED BY FILGOTINIB COLLABORATION PARTNER GILEAD SCIENCES, INC.‍​

* PRIMARY OUTCOME IS MEASURED BY THE PROPORTION OF SUBJECTS FAILING TREATMENT BY WEEK 24; TREATMENT FAILURE IS REPRESENTATIVE OF AN ACTIVE UVEITIS FLARE.

* APPROXIMATELY 110 PATIENTS ARE PLANNED TO BE RANDOMIZED IN THE STUDY TO RECEIVE FILGOTINIB OR PLACEBO ADMINISTERED FOR 52 WEEKS‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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