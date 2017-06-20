BRIEF-Galapagos announces successful completion of Phase 1

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June 20 (Reuters) - Galapagos nv
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* CYSTIC FIBROSIS: START OF REGULATORY PROCESS NEXT MONTH, PATIENT STUDY WITH FIRST TRIPLE COMBO EXPECTED TO BEGIN IN Q4 '17 IN EUROPE
* ON FILGOTINIB: DARWIN 3: IMPROVED ACTIVITY, CONSISTENT SAFETY PARAMETERS FOR FILGOTINIB; PH2 STUDIES INITIATED IN 6 NEW INDICATIONS
* OPENING OF US IND AND DOSING OF FIRST OSTEOARTHRITIS PATIENT IN PHASE 1B TRIAL WITH GLPG1972
* CYSTIC FIBROSIS: SUCCESSFUL COMPLETION OF PH1 WITH THREE INDIVIDUAL COMBO COMPONENTS Further company coverage: (Gdynia Newsroom)