BRIEF-Garmin Ltd Reports Qtrly ‍GAAP EPS Of $0.73​

Feb 21 (Reuters) - Garmin Ltd:
* GARMIN REPORTS SOLID FISCAL 2017 REVENUE AND OPERATING INCOME GROWTH; PROPOSES DIVIDEND INCREASE
* QTRLY TOTAL REVENUE OF $888 MILLION, GROWING 3% OVER PRIOR YEAR QUARTER
* EXPECT FULL YEAR 2018 PRO FORMA EPS WILL BE APPROXIMATELY $3.05
* EXPECT FULL YEAR 2018 GROSS MARGIN OF APPROXIMATELY 58.5%, OPERATING MARGIN OF APPROXIMATELY 21%
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.75, REVENUE VIEW $870.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.99, REVENUE VIEW $3.12 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: