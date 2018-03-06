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瑞士市场报道
March 6, 2018 / 9:01 AM / a day ago

BRIEF-Gategroup CEO expects revenue to grow 5-7 pct in 2018

1 分钟阅读

March 6 (Reuters) - HNA Group Co Ltd:

* GATEGROUP CEO TELL REUTERS VALUATION OF COMPANY AFTER IPO WILL BE SIGNIFICANTLY HIGHER THAN WHEN HNA BOUGHT IT (ADDS DROPPED WORD “HIGHER”)

* GATEGROUP CEO SAYS COMPANY IS 100 PERCENT FINANCIALLY INDEPENDENT FROM HNA, NO FINANCIAL MOVEMENTS BETWEEN THE COMPANIES

* GATEGROUP CEO SAYS FURTHER INCREASES IN PROFIT MARGIN POSSIBLE

* GATEGROUP CEO SAYS EXPECTS COMPANY REVENUE TO GROW 5 TO 7 PERCENT IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Zurich newsroom)

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