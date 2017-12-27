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BRIEF-Gates Industrial Corp Files For IPO Of Up To $100 Mln
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#公司新闻(英文)
December 27, 2017 / 8:27 PM / 更新于 2 hours ago

BRIEF-Gates Industrial Corp Files For IPO Of Up To $100 Mln

1 分钟阅读

Dec 27 (Reuters) - Gates Industrial Corp Plc:

* GATES INDUSTRIAL CORP SAYS APPLIED TO LIST ORDINARY SHARES ON THE NYSE UNDER THE SYMBOL “GTES”

* GATES INDUSTRIAL - AFTER OFFERING, AFFILIATES OF BLACKSTONE TO CONTINUE TO OWN MAJORITY VOTING POWER OF SHARES ELIGIBLE FOR DIRECTOR ELECTION

* GATES INDUSTRIAL CORP SAYS CITIGROUP, MORGAN STANLEY, UBS INVESTMENT BANK ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* GATES INDUSTRIAL CORP SAYS BARCLAYS, CREDIT SUISSE, GOLDMAN SACHS & CO. LLC ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION Source text: (bit.ly/2zDC23p)

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