BRIEF-Gatx Corp Says Q4 Earnings Per Share $8.83

Jan 18 (Reuters) - Gatx Corp:
* GATX - FLEET UTILIZATION FOR RAIL NORTH AMERICA WAS 98.2% AT END OF Q4 VERSUS 98.5% AT END OF PRIOR QUARTER
* ORATION REPORTS 2017 FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.72 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - IN Q4 OF 2017, GATX RECORDED A ONE-TIME NON-CASH NET TAX BENEFIT OF $315.9 MILLION DUE TO TAX CUTS AND JOBS ACT
* SAYS “WE ANTICIPATE RAILCAR OVERCAPACITY TO CONTINUE IN NORTH AMERICA IN 2018”
* QTRLY TOTAL REVENUES $352.8 MILLION VERSUS $362.1 MILLION
* SAYS “WE EXPECT THAT ABSENT AN UNFORESEEN DEMAND CATALYST, RAIL NORTH AMERICA WILL EARN LOWER SEGMENT PROFIT IN 2018” Source text for Eikon: Further company coverage: