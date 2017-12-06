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BRIEF-GE Renewable Energy Selected For The Supply Of Two Hydropower Plants In Brazil
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#公司新闻(英文)
2017年12月6日 / 上午11点29分 / 更新于 1 天前

BRIEF-GE Renewable Energy Selected For The Supply Of Two Hydropower Plants In Brazil

1 分钟阅读

Dec 6 (Reuters) - General Electric Co:

* GE RENEWABLE ENERGY SELECTED FOR THE SUPPLY OF TWO HYDROPOWER PLANTS IN BRAZIL

* GE RENEWABLE ENERGY SAYS CO‘S HYDROPOWER BUSINESS SELECTED BY ATIAIA ENERGIA S.A TO EQUIP THE AREADO PLANT AND BANDEIRANTE PLANT IN BRAZIL

* GE RENEWABLE ENERGY - EXECUTION OF BANDEIRANTE CONTRACT WILL TAKE PLACE UNTIL AUG 2019; COMMISSIONING OF AREADO PLANT IS TO BE COMPLETED IN SEPT 2019

* GE RENEWABLE ENERGY SAYS THE BANDEIRANTE PLANT WILL HAVE A TOTAL OUTPUT OF 28MW AND THE AREADO PLANT WILL HAVE A TOTAL OUTPUT OF 18.6MW Source text: [bit.ly/2BDF0Gy] Further company coverage:

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