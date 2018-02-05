FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#比特币
#美俄关系
#路透调查
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
February 5, 2018 / 3:17 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-GE Renewable Energy Signs Agreement To Supply Turbines For Wind Farms In Brazil

1 分钟阅读

Feb 5 (Reuters) - GE Renewable Energy:

* GE RENEWABLE ENERGY SAYS SIGNED AGREEMENT WITH ENGIE TO SUPPLY 144 OF ITS 2.5-116 TURBINES FOR UMBURANAS WIND FARM COMPLEX IN UPSTATE BAHIA, BRAZIL

* GE RENEWABLE ENERGY SAYS WILL PROVIDE 10 YEARS OF OPERATIONS AND MAINTENANCE AT THE UMBURANAS WIND FARM‍​

* GE RENEWABLE ENERGY SAYS THE 360MW WIND INSTALLMENT WILL ADD TO THE 326.7MW UNDER COMMISSIONING BY GE RENEWABLE ENERGY AT THE CAMPO LARGO I WIND FARM

* GE RENEWABLE ENERGY SAYS THE NEWLY ANNOUNCED 360MW UMBURANAS PROJECT HAS BEGUN CONSTRUCTION; FIRST TURBINES SET TO BE DELIVERED IN 2018

* GE RENEWABLE ENERGY SAYS THE 326.7 MW CAMPO LARGO 1 SITE IS CURRENTLY UNDER CONSTRUCTION & WILL BEGIN COMMERCIAL OPERATIONS IN JAN 2019‍​ Source text : [bit.ly/2EITWGi] Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below