FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Genesco Reports Third Quarter Fiscal 2018 Results
频道
专题
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
比特币
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
时事要闻
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
美国正式反对中国在WTO获得市场经济地位认定
中国财经
美国正式反对中国在WTO获得市场经济地位认定
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月1日 / 中午12点10分 / 2 天前

BRIEF-Genesco Reports Third Quarter Fiscal 2018 Results

1 分钟阅读

Genesco Inc:

* GENESCO REPORTS THIRD QUARTER FISCAL 2018 RESULTS

* Q3 LOSS PER SHARE $8.55 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q3 SALES $717 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $706.6 MILLION

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.12 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q3 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.02 FROM CONTINUING OPERATIONS

* - FISCAL 2018 Q3 RESULTS REFLECT A GOODWILL IMPAIRMENT CHARGE OF $182.2 MILLION, OR $8.13 PER DILUTED SHARE AFTER-TAX

* - ‍CONSOLIDATED Q3 2018 COMPARABLE SALES, INCLUDING SAME STORE SALES AND COMPARABLE E-COMMERCE AND CATALOG SALES, INCREASED 1%​

* - NOW “MORE OPTIMISTIC” ABOUT JOURNEYS’ Q4 PROSPECTS

* - STRONG E-COMMERCE SALES GROWTH CONTINUES IN RETAIL BUSINESSES, WHILE STORE TRAFFIC REMAINS “CHALLENGING”

* - ‍NOW EXPECT FY ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE TO RANGE FROM $3.05 TO $3.35​

* - SEES COMPARABLE SALES IN RANGE OF DOWN 1% TO UP 1% FOR FULL YEAR

* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $3.39 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - VERY “DISAPPOINTED” WITH REDUCED OUTLOOK Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below