BRIEF-Genesco Reports Third Quarter Fiscal 2018 Results

Genesco Inc:
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.12 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q3 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.02 FROM CONTINUING OPERATIONS
* - FISCAL 2018 Q3 RESULTS REFLECT A GOODWILL IMPAIRMENT CHARGE OF $182.2 MILLION, OR $8.13 PER DILUTED SHARE AFTER-TAX
* - CONSOLIDATED Q3 2018 COMPARABLE SALES, INCLUDING SAME STORE SALES AND COMPARABLE E-COMMERCE AND CATALOG SALES, INCREASED 1%
* - NOW “MORE OPTIMISTIC” ABOUT JOURNEYS’ Q4 PROSPECTS
* - STRONG E-COMMERCE SALES GROWTH CONTINUES IN RETAIL BUSINESSES, WHILE STORE TRAFFIC REMAINS “CHALLENGING”
* - NOW EXPECT FY ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE TO RANGE FROM $3.05 TO $3.35
* - SEES COMPARABLE SALES IN RANGE OF DOWN 1% TO UP 1% FOR FULL YEAR
* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $3.39 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - VERY “DISAPPOINTED” WITH REDUCED OUTLOOK Source text for Eikon: Further company coverage: