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BRIEF-‍Genmab says expect 2017 revenue to be in range of DKK 2,110 – 2,310 mln
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#公司新闻(英文)
2017年11月14日 / 晚上7点56分 / 更新于 1 天前

BRIEF-‍Genmab says expect 2017 revenue to be in range of DKK 2,110 – 2,310 mln

1 分钟阅读

Nov 14 (Reuters) - Genmab:

* ‍GENMAB ACHIEVES USD 25 MILLION MILESTONE FOR FIRST COMMERCIAL SALE OF DARZALEX® (DARATUMUMAB) IN JAPAN AND UPDATES FINANCIAL GUIDANCE​

* GENMAB SAYS ‍EXPECT 2017 REVENUE TO BE IN RANGE OF DKK 2.110 - 2.310 MILLION​

* GENMAB-EXPECT DARZALEX ROYALTIES TO REMAIN IN RANGE OF DKK 930 - 1,100 MILLION WHICH ARE BASED ON ESTIMATED USD 1,100 - 1,300 MILLION OF DARZALEX SALES IN 2017​

* ‍NOW EXPECT OPERATING INCOME FOR 2017 TO BE APPROXIMATELY DKK 1,060 - 1,260 MILLION, COMPARED TO DKK 900 - 1,100 MILLION IN PREVIOUS GUIDANCE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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