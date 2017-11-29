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BRIEF-Genworth And Oceanwide Extend Merger Agreement
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#公司新闻(英文)
2017年11月29日 / 晚上9点23分 / 1 天前

BRIEF-Genworth And Oceanwide Extend Merger Agreement

1 分钟阅读

Nov 29 (Reuters) - Oceanwide Holdings Co Ltd:

* GENWORTH AND OCEANWIDE EXTEND MERGER AGREEMENT

* GENWORTH FINANCIAL - CO, CHINA OCEANWIDE HOLDINGS AGREED TO SECOND WAIVER AND AGREEMENT OF EACH PARTY‘S RIGHT TO TERMINATE MERGER

* GENWORTH FINANCIAL INC - SECOND WAIVER AND AGREEMENT EXTENDS PREVIOUS DEADLINE OF NOV. 30, 2017, TO APRIL 1, 2018

* GENWORTH - COS PROGRESSING IN DISCUSSIONS WITH U.S. THIRD-PARTY SERVICE PROVIDER ON MITIGATION APPROACHES, WHICH JUSTIFIED AGREEMENT EXTENSION

* GENWORTH - COS EXPECT TO REFILE JOINT VOLUNTARY NOTICE WITH CFIUS IN NEAR TERM

* GENWORTH - BOARD CONTINUES TO BELIEVE DEAL WITH OCEANWIDE IS BEST OPTION FOR SHAREHOLDERS & OTHER STAKEHOLDERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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