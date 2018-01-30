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January 30, 2018 / 12:26 AM / 2 days ago

BRIEF-German American Bancorp reports Q4 EPS $0.51

1 分钟阅读

Jan 29 (Reuters) - German American Bancorp Inc:

* GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. (GABC) POSTS 8TH CONSECUTIVE YEAR OF RECORD ANNUAL EARNINGS & ANNOUNCES 15 PCT CASH DIVIDEND INCREASE

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.51

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.42 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍COMPANY ALSO ANNOUNCED A 15 PCT INCREASE IN ITS QUARTERLY CASH DIVIDEND​

* GERMAN- ‍CO ANNOUNCED 15 PCT INCREASE IN REGULAR QUARTERLY CASH DIVIDEND, BOARD OF DIRECTORS DECLARED A REGULAR QUARTERLY CASH DIVIDEND OF $0.15 PER SHARE​

* GERMAN AMERICAN BANCORP-‍DURING QUARTER ENDED DEC 31, 2017, NET INTEREST INCOME TOTALED $25.5 MILLION, AN INCREASE OF 2 PCT, COMPARED WITH QUARTER ENDED DEC 31, 2016​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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