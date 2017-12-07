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BRIEF-Gilead Sciences and Kite To Acquire Cell Design Labs
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#公司新闻(英文)
2017年12月7日 / 晚上11点08分 / 更新于 1 小时前

BRIEF-Gilead Sciences and Kite To Acquire Cell Design Labs

1 分钟阅读

Dec 7 (Reuters) - Gilead Sciences Inc:

* GILEAD SCIENCES AND KITE TO ACQUIRE CELL DESIGN LABS

* GILEAD SCIENCES INC - DEAL FOR UP TO APPROXIMATELY $567 MILLION

* GILEAD SCIENCES INC - AGREEMENT INCLUDES AN INITIAL UPFRONT PAYMENT OF APPROXIMATELY $175 MILLION

* GILEAD SCIENCES - DEAL INCLUDES ADDITIONAL PAYMENTS OF UP TO $322 MILLION PAID TO SHAREHOLDERS OF CELL DESIGN LABS OTHER THAN KITE UPON OCCURRENCE OF CERTAIN EVENTS

* GILEAD SCIENCES - CO, CELL THERAPY UNIT KITE ANNOUNCED THEY ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT UNDER WHICH THEY AGREED TO ACQUIRE CELL DESIGN LABS

* GILEAD SCIENCES - WILL BUY ALL OF CELL DESIGN LABS’ SHARES, WHICH INCLUDES ABOUT 12.2 PERCENT OF SHARES OF CELL DESIGN LABS CURRENTLY HELD BY KITE Source text for Eikon: Further company coverage:

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