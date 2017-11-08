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BRIEF-Glaxosmithkline says ‍results of first study assessing levels of organ damage in patients with active SLE
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2017年11月8日 / 下午5点36分 / 更新于 17 小时前

BRIEF-Glaxosmithkline says ‍results of first study assessing levels of organ damage in patients with active SLE

1 分钟阅读

Nov 8 (Reuters) - GLAXOSMITHKLINE PLC:

* SAYS ‍RESULTS OF FIRST STUDY ASSESSING LEVELS OF ORGAN DAMAGE IN PATIENTS WITH ACTIVE SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE) TREATED WITH BENLYSTA (BELIMUMAB) PLUS STANDARD OF CARE (SOC) VERSUS SOC ALON​E

* ‍PATIENTS WITH SLE ARE AT RISK OF IRREVERSIBLE ORGAN DAMAGE, WHICH CAN ACCRUE OVER TIME AND IS ASSOCIATED WITH INCREASED RISK OF DEATH​

* ‍SAFETY PROFILE OBSERVED IN BLISS-76 LONG-TERM EXTENSION STUDY WAS CONSISTENT WITH THAT OBSERVED IN OVERALL BLISS CLINICAL TRIAL PROGRAMME FOR BELIMUMAB​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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