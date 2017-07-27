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BRIEF-Glencore agrees to acquire 49 pct interest in Hunter Valley Ops
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2017年7月27日 / 中午11点46分 / 9 天前

BRIEF-Glencore agrees to acquire 49 pct interest in Hunter Valley Ops

路透新闻部

2 分钟阅读

July 27 (Reuters) - Glencore Plc

* SIGNED AGREEMENTS WITH YANCOAL AUSTRALIA REGARDING ACQUISITION OF A 49% INTEREST IN THE HUNTER VALLEY OPERATIONS (HVO) COAL MINE IN NSW

* GLENCORE SIGNED AGREEMENTS TO FORM A JOINT VENTURE (JV) FOLLOWING YANCOAL’S ACQUISITION OF COAL & ALLIED (C&A) FROM RIO TINTO

* WILL PAY CASH OF $1.14 BILLION PLUS 27.9% SHARE OF $240 MILLION NON-CONTINGENT ROYALTIES OVER 5 YEARS, 49% OF PRICE CONTINGENT ROYALTIES PAYABLE BY YANCOAL TO RIO TINTO

* TO BUY 16.6% INTEREST IN HVO DIRECTLY FROM YANCOAL; CO TO WORK TO ACQUIRE MITSUBISHI'S 32.4% INTEREST IN HVO TO ACHIEVE GLENCORE’S 49% STAKE

* HAS ALSO AGREED TO SUBSCRIBE FOR US$300M WORTH OF SHARES IN YANCOAL’S EQUITY RAISING

* Expects the Transaction to Close Within Six Months

* WILL PROVIDE OPERATIONAL AND SUPPORT SERVICES TO THE HVO JV

* TRANSACTION WILL BE FUNDED FROM GLENCORE’S EXISTING CASH RESOURCES AND COMMITTED FACILITIES

* TO BE EXCLUSIVE MARKETING AGENT FOR HVO COAL SALES INTO JAPAN, SOUTH KOREA, OTHER COUNTRIES EXCLUDING CHINA, TAIWAN , THAILAND AND MALAYSIA

* COMBINED PORTFOLIO OF MINES IN THE HUNTER VALLEY, INCLUDING HVO, WILL HAVE COAL PRODUCTION CAPACITY OF 69 MILLION TONNES PER ANNUM Source text for Eikon: (bit.ly/2eQ2odQ) Further company coverage:

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