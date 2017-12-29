FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Glencore Completes Sale Of 51 Pct Of Oil Products Storage Business
频道
专题
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
半岛局势
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
深度分析
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
中国财经
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#瑞士市场报道
December 29, 2017 / 9:29 AM / 更新于 19 hours ago

BRIEF-Glencore Completes Sale Of 51 Pct Of Oil Products Storage Business

1 分钟阅读

Dec 29 (Reuters) - Glencore Plc:

* GLENCORE - ‍COMPLETED SALE OF A 51 PCT INTEREST IN HG STORAGE INTERNATIONAL TO HNA INNOVATION FINANCE GROUP CO

* GLENCORE - ‍CO AND HNA ENTERED INTO SECOND AGREEMENT PURSUANT TO WHICH 3 OF ORIGINAL TRANSACTION ASSETS LOCATED IN USA WILL BE TRANSFERRED INTO HGSI IN 2018

* GLENCORE - ‍OF ORIGINAL PURCHASE PRICE OF $775M, $579M IS ATTRIBUTABLE TO DEC. 29 CLOSING, WITH BALANCE PAYABLE UPON CLOSING OF SECOND AGREEMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below