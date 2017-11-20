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BRIEF-Glencore sees no change in commissioning of Katanga project
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#瑞士市场报道
2017年11月20日 / 早上7点40分 / 1 天前

BRIEF-Glencore sees no change in commissioning of Katanga project

1 分钟阅读

Nov 20 (Reuters) - Glencore Plc:

* GLENCORE PLC - ‍NOTES MATERIAL WEAKNESSES IDENTIFIED IN KATANGA‘S INTERNAL CONTROLS OVER FINANCIAL REPORTING​

* GLENCORE PLC - ‍GLENCORE HAS NOMINATED THREE NEW DIRECTORS TO BOARD OF KATANGA​

* GLENCORE - ‍WILL ALSO BE IMPLEMENTING STRUCTURAL AND CONTROL CHANGES IN ITS COPPER DEPARTMENT TO ENHANCE, STRENGTHEN FINANCIAL PROCESSES AND PROCEDURES​

* ‍DOES NOT EXPECT ANY CHANGE IN ANTICIPATED TIMING FOR COMMISSIONING OF WHOLE ORE LEACH PROJECT AT KATANGA​

* GLENCORE PLC - ‍ADJUSTMENTS ARISING FROM REVIEW DO NOT HAVE A MATERIAL ADVERSE EFFECT ON CONSOLIDATED INCOME OR CASH FLOWS OF GLENCORE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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