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公司新闻(英文)
February 27, 2018 / 11:27 AM / a day ago

BRIEF-Globe Telecom Signs Multi-Year Intelligent Operations Deal With Amdocs

1 分钟阅读

Feb 27 (Reuters) - Amdocs Ltd:

* GLOBE TELECOM SIGNS MULTI-YEAR INTELLIGENT OPERATIONS DEAL WITH AMDOCS FOR CONTINUOUS ENHANCEMENT OF SERVICES AND OPERATIONS

* AMDOCS LTD - ‍SIGNED MULTI-YEAR SERVICES CONTRACT WITH GLOBE TELECOM FOR “CONTINUOUS ENHANCEMENT OF GLOBE TELECOM‘S OPERATIONS”​

* AMDOCS LTD - ‍ACCORDING TO AGREEMENT, AMDOCS INTELLIGENT OPERATIONS WILL ASSIST GLOBE IN MANAGING THIRD-PARTY SYSTEMS AND CLOUD MANAGEMENT SOLUTIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)

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