BRIEF-GN Store Nord looses lawsuit against Plantronics

Oct 19 (Reuters) - GN STORE NORD SAYS
* JURY RULES IN FAVOR OF PLANTRONICS IN GN AUDIO‘S LAWSUIT AGAINST PLANTRONICS.
* IN 2012, GN AUDIO FILED A LAWSUIT AGAINST PLANTRONICS FOR UNLAWFUL MONOPOLIZATION OF THE DISTRIBUTORS MARKET IN THE US.
* THE JURY HAS NOT FOUND THAT PLANTRONICS’ BEHAVIOR IN THE MARKET PLACE WAS UNLAWFUL.
* GN AUDIO WILL, UPON RECEIPT OF THE WRITTEN REASONS FOR THE JUDGMENT, DECIDE WHETHER OR NOT IT WILL APPEAL THE DECISION.
* THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CHANGE THE FINANCIAL GUIDANCE FOR 2017. Further company coverage: (Reporting by Julie Astrid Thomsen)