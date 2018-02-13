BRIEF-GNC And Harbin Pharmaceutical Announce $300 Mln Strategic Investment

Feb 13 (Reuters) - Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd :
* GNC AND HARBIN PHARMACEUTICAL ANNOUNCE $300 MILLION STRATEGIC INVESTMENT AND CHINA JOINT VENTURE
* GNC HOLDINGS INC - ALSO ANNOUNCED PLANS TO AMEND CERTAIN TERMS AND EXTEND MATURITY DATE OF ITS EXISTING TERM LOAN FACILITY DUE MARCH 2019
* GNC HOLDINGS INC - COMPANY IS SEEKING TO EXTEND MATURITY DATE OF FACILITY BY TWO YEARS, TO MARCH 2021
* GNC HOLDINGS INC - UPON EFFECTIVENESS OF AMENDMENT, MATURITY DATE OF TERM LOANS HELD BY LENDERS CONSENTING TO AMENDMENT WILL BE EXTENDED BY TWO YEARS
* GNC HOLDINGS -UPON EFFECTIVENESS OF AMENDMENT, CO‘S EXISTING REVOLVING CREDIT FACILITY WILL BE CANCELLED, GNC WILL ENTER INTO NEW $100 MILLION ABL REVOLVER
* GNC HOLDINGS INC - COMPANY WILL ALSO ISSUE A $275 MILLION ABL TERM LOAN AS PART OF MATURITY EXTENSION
* GNC HOLDINGS- REACHED AGREEMENT REGARDING STRATEGIC PARTNERSHIP AND CHINA JOINT VENTURE AGREEMENT WITH HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP HOLDING CO., LTD
* GNC HOLDINGS INC - UNDER TERMS OF AGREEMENT HAYAO WILL INVEST APPROXIMATELY $300 MILLION IN GNC, BECOMING SINGLE LARGEST SHAREHOLDER IN GNC
* GNC HOLDINGS - IN CONNECTION WITH INVESTMENT, GNC BOARD TO BE EXPANDED TO 11 MEMBERS INCLUDING 5 MEMBERS FROM GNC, 5 MEMBERS FROM HAYAO,KEN MARTINDALE
* GNC HOLDINGS - IN ADDITION, GNC,HAYAO HAVE AGREED TO FORM JOINT VENTURE FOR MANUFACTURING, MARKETING, SALE, DISTRIBUTION OF GNC-BRANDED PRODUCTS IN CHINA
* GNC HOLDINGS - FOLLOWING CLOSING OF TRANSACTION , HAYAO TO OWN ABOUT 40% OF GNC ON AN AS CONVERTED BASIS Source text for Eikon: Further company coverage: