BRIEF-Gogo Inc Qtrly ‍Net Loss Attributable To Common Stock Per Share $0.52​

Feb 22 (Reuters) - Gogo Inc:
* GOGO ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* FOR YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017, CO RECORDED APPROXIMATELY $3.0 MILLION OF INCOME TAX BENEFITS DUE TO TAX CUTS AND JOBS ACT (“TCJA”)
* FOR FULL YEAR ENDING DECEMBER 31, 2018, COMPANY EXPECTS ADJUSTED EBITDA OF $75 MILLION TO $100 MILLION
* FOR FY ENDING DECEMBER 31, 2018, COMPANY EXPECTS GROSS CAPITAL EXPENDITURES OF $150 MILLION TO $170 MILLION AND CASH CAPEX OF $110 MILLION TO $130 MILLION
* FREE CASH FLOW IS EXPECTED TO IMPROVE FROM 2017 TO 2018 DRIVEN BY ADJUSTED EBITDA GROWTH AND LOWER CASH CAPEX
* REAFFIRMS ITS TARGET OF BECOMING FREE CASH FLOW POSITIVE IN 2019 AND FOR FULL YEAR 2020
* QTRLY NET LOSS ATTRIBUTABLE TO COMMON STOCK PER SHARE $0.52
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.48, REVENUE VIEW $181.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $768.2 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: