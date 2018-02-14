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公司新闻(英文)
February 14, 2018 / 9:59 PM / a day ago

BRIEF-Goldcorp Q4 Earnings Per Share $0.28

1 分钟阅读

Feb 14 (Reuters) - Goldcorp Inc:

* GOLDCORP REPORTS FOURTH QUARTER 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.28

* ‍PROGRAM TO IMPLEMENT $250 MILLION OF SUSTAINABLE ANNUAL EFFICIENCIES BY MIDDLE OF 2018 IS ON TRACK WITH NEARLY $200 MILLION ACHIEVED IN 2017​

* ‍GOLD PRODUCTION OF 646,000 OUNCES AT AISC OF $870 PER OUNCE IN QUARTER, COMPARED TO 761,000 OUNCES AT AISC OF $747 PER OUNCE FOR Q4 OF 2016​

* QTRLY REVENUE OF $853‍​ MILLION VERSUS $898 MILLION

* Q4 REVENUE VIEW $858.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* EXPECTS GOLD PRODUCTION TO INCREASE TO ABOUT 3 MILLION OUNCES BY 2021, EXPECTS AISC TO DECREASE BY 20 PERCENT TO ABOUT $700 PER OUNCE BY 2021‍​

* EXPECTS GOLD MINERAL RESERVES TO INCREASE BY 20 PERCENT TO 60 MILLION OUNCES BY 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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