BRIEF-Goldcorp Q4 Earnings Per Share $0.28

Feb 14 (Reuters) - Goldcorp Inc:
* PROGRAM TO IMPLEMENT $250 MILLION OF SUSTAINABLE ANNUAL EFFICIENCIES BY MIDDLE OF 2018 IS ON TRACK WITH NEARLY $200 MILLION ACHIEVED IN 2017
* GOLD PRODUCTION OF 646,000 OUNCES AT AISC OF $870 PER OUNCE IN QUARTER, COMPARED TO 761,000 OUNCES AT AISC OF $747 PER OUNCE FOR Q4 OF 2016
* Q4 REVENUE VIEW $858.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* EXPECTS GOLD PRODUCTION TO INCREASE TO ABOUT 3 MILLION OUNCES BY 2021, EXPECTS AISC TO DECREASE BY 20 PERCENT TO ABOUT $700 PER OUNCE BY 2021
* EXPECTS GOLD MINERAL RESERVES TO INCREASE BY 20 PERCENT TO 60 MILLION OUNCES BY 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: