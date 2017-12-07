BRIEF-Good Times Restaurants Reports Q4 Loss Per Share $0.05

Dec 7 (Reuters) - Good Times Restaurants Inc:
* GOOD TIMES RESTAURANTS REPORTS Q4 AND FISCAL YEAR END RESULTS
* GOOD TIMES RESTAURANTS INC - HAS CONFIRMED AND UPDATED ITS GUIDANCE FOR FISCAL 2018
* GOOD TIMES RESTAURANTS INC - TOTAL REVENUES INCREASED 31% TO $22.5 MILLION IN Q4
* GOOD TIMES RESTAURANTS INC - SAME STORE SALES FOR COMPANY-OWNED GOOD TIMES RESTAURANTS INCREASED 3.9% FOR QUARTER
* GOOD TIMES RESTAURANTS INC -SEES SAME STORE SALES OF APPROXIMATELY +3% TO +3.5% FOR GOOD TIMES CONSISTENTLY THROUGHOUT 2018
* GOOD TIMES RESTAURANTS INC -SEES 2018 TOTAL REVENUES OF APPROXIMATELY $100 MILLION TO $102 MILLION
* GOOD TIMES RESTAURANTS INC - SEES 2018 NET LOSS OF APPROXIMATELY $1.4 MILLION, INCLUDING PRE-OPENING EXPENSES OF APPROXIMATELY $2.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: