FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#比特币
#美俄关系
#路透调查
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
February 8, 2018 / 11:46 AM / in 2 days

BRIEF-Grace Q4 Sales $459.5 Million

1 分钟阅读

Feb 8 (Reuters) - W. R. Grace & Co:

* GRACE REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.98

* Q4 LOSS PER SHARE $1.81 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 SALES $459.5 MILLION

* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $3.72 TO $3.82

* SEES FY 2018 SALES UP 8 TO 10 PERCENT

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.97, REVENUE VIEW $453.6 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.75, REVENUE VIEW $1.81 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍INCREASING ANNUAL CASH DIVIDEND 14% AND DECLARING QUARTERLY CASH DIVIDEND OF $0.24 PER SHARE​

* ‍RECORDED A PROVISIONAL CHARGE OF $143 MILLION IN Q4 TO REFLECT ESTIMATED IMPACTS OF U.S. TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017​

* ‍2018 OUTLOOK BASED ON AN EXPECTED ADJUSTED EFFECTIVE TAX RATE BETWEEN 27%-28%​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below