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公司新闻(英文)
February 16, 2018 / 7:33 PM / 更新于 14 hours ago

BRIEF-Great Point Partners Opposes Biocryst Pharma Proposed Merger With Idera Pharma

1 分钟阅读

Feb 16 (Reuters) - Great Point Partners LLC:

* GREAT POINT PARTNERS LLC OPPOSES THE BIOCRYST PHARMACEUTICAL PROPOSED MERGER WITH IDERA PHARMACEUTICALS, INC.

* ‍GREAT POINT PARTNERS, LLC SAYS BENEFICIALLY OWNING ABOUT 7.5 MILLION SHARES OF COMMON STOCK OF BIOCRYST PHARMACEUTICALS​

* GREAT POINT PARTNERS SAYS BELIEVE BIOCRYST PHARMA‘S SHARES ARE “UNDERVALUED”

* GREAT POINT PARTNERS SAYS BELIEVE IT IS “INCUMBENT” UPON BIOCRYST PHARMACEUTICAL BOARD TO EXPLORE ALTERNATIVE STRATEGIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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