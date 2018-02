Feb 22 (Reuters) - Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv:

* GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO ANNOUNCES MANAGEMENT CHANGE

* GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV - ‍RAUL REVUELTA MUSALEM WILL ASSUME POSITION OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER​

* GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV - ‍ CEO NOTIFIED CO OF HIS DESIRE TO RETIRE FROM CO TO CONTINUE OTHER ACTIVITIES IN HIS HOME COUNTRY​