FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#比特币
#美俄关系
#路透调查
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
February 7, 2018 / 12:49 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-GSK CEO says will take serious look at major consumer health assets

1 分钟阅读

Feb 7 (Reuters) - Glaxosmithkline CEO Emma Walmsley tells reporters:

* CEO SAYS OBVIOUSLY EXPECTING MORE COMPETITION IN HIV THIS YEAR

* CEO SAYS FIRST PRIORITY IS PHARMA RESEARCH AND DEVELOPMENT, WHICH COULD INCLUDE EARLY-STAGE DRUG DEALS

* CEO SAYS NEXT PRIORITY IS CONSUMER PUT FROM NOVARTIS, IF IT COMES

* CEO SAYS NO COMMENT ON PFIZER CONSUMER HEALTHCARE AUCTION BUT SHOULD EXPECT GSK TO TAKE SERIOUS LOOK AT MAJOR CONSUMER ASSETS

* CEO SAYS BIG CONSUMER HEALTH DEAL ‘NOT A NEED TO DO’

* CEO SAYS BELIEVES SHINGRIX WILL BE BIGGEST VACCINE FOR GSK OVER MEDIUM TO LONG TERM

* CEO SAYS ‘WE KNOW DIVIDEND MATTERS TO OUR SHAREHOLDERS’

* CEO SAYS MOST IMPORTANT THING ON BREXIT IS TO GET A TRANSITION PERIOD OF AT LEAST 2 YEARS, SECURED BY APRIL 2018

* CEO SAYS ON BREXIT INDUSTRY NEEDS MUTUAL RECOGNITION, CLOSE WORK WITH EMA, MINIMAL TRADE FRICTION, CONTINUED RESEARCH AND DEVELOPMENT COLLABORATION WITH EU Further company coverage: (Reporting by UK bureau)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below