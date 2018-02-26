BRIEF-GTT To Acquire Interoute For About EUR 1.9 Billion

Feb 26 (Reuters) - GTT Communications Inc:
* GTT COMMUNICATIONS INC - DEAL FOR APPROXIMATELY EUR 1.9 BILLION ($2.3 BILLION) IN CASH.
* GTT COMMUNICATIONS INC - PURCHASE PRICE WILL BE PAID IN CASH AT CLOSING
* GTT COMMUNICATIONS INC - RECEIVED COMMITTED DEBT FINANCING FOR DEAL FROM A GROUP OF FINANCIAL INSTITUTIONS
* GTT - RECEIVED COMMITTED EQUITY FINANCING OF $250 MILLION FROM CO‘S LARGEST INSTITUTIONAL INVESTOR SPRUCE HOUSE PARTNERSHIP & ACACIA PARTNERS
* GTT COMMUNICATIONS INC - AFTER CLOSING, EXPECTS TO REDUCE RATIO OF TOTAL NET DEBT TO ADJUSTED EBITDA TO ITS LONG-TERM TARGET RANGE OF 3.0-4.0:1 Source text for Eikon: Further company coverage: