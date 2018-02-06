BRIEF-Haemonetics Corp Qtrly Revenue $234.0 Million

Feb 6 (Reuters) - Haemonetics Corp:
* QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.62; QTRLY LOSS PER SHARE $0.12
* BOARD OF DIRECTORS AUTHORIZES $260 MILLION SHARE REPURCHASE PROGRAM
* INCURRED $31.3 MILLION OF RESTRUCTURING AND TURNAROUND COSTS IN QUARTER
* SEES FISCAL 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.80 - $1.90
* SEES FISCAL 2018 FREE CASH FLOW, BEFORE RESTRUCTURING & TURNAROUND OF ABOUT $125 MILLION
* HAEMONETICS- COMPLEXITY REDUCTION INITIATIVE EXPECTED TO DELIVER $80 MILLION IN ANNUAL RUN RATE SAVINGS; SAVINGS ARE EXPECTED TO BE MINIMAL IN FISCAL 2018
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.44, REVENUE VIEW $227.6 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* EXPECTS TO INCUR AGGREGATE RESTRUCTURING CHARGES OF $50-$60 MILLION TO COMPLETE COMPLEXITY REDUCTION INITIATIVE
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.70 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: (bit.ly/2FRec83) Further company coverage: