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February 7, 2018 / 12:39 PM / 更新于 16 hours ago

BRIEF-Hain Celestial Announces Expanded Unsecured Credit Facility

1 分钟阅读

Feb 7 (Reuters) - Hain Celestial Group Inc:

* HAIN CELESTIAL ANNOUNCES EXPANDED UNSECURED CREDIT FACILITY

* HAIN CELESTIAL - ANNOUNCING CLOSING OF EXPANDED, UNSECURED $1.3 BILLION SENIOR CREDIT FACILITY LED BY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH AND WELLS FARGO BANK

* HAIN CELESTIAL - AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT AND RELATED COMMITMENTS INCLUDE A $1.0 BILLION REVOLVING CREDIT FACILITY AND $300 MILLION TERM LOAN

* HAIN CELESTIAL GROUP INC - ‍REVOLVING CREDIT FACILITY MAY INCREASE BY AN ADDITIONAL $400 MILLION PROVIDED CERTAIN CONDITIONS ARE MET​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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