FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
March 7, 2018 / 11:04 PM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Hamilton Beach Brands Q4 Earnings Per Share $1.01

1 分钟阅读

March 7 (Reuters) - Hamilton Beach Brands Holding Co :

* HAMILTON BEACH BRANDS HOLDING ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.01

* HAMILTON BEACH BRANDS - COMMERCIAL, CONSUMER PRODUCT PIPELINE EXPECTED TO AFFECT REVENUE AND OPERATING PROFIT POSITIVELY IN 2018 AND IN FUTURE PERIODS

* HAMILTON BEACH EXPECTS MODERATE REVENUE GROWTH IN FIRST HALF OF 2018

* HAMILTON BEACH EXPECTS MODEST GROWTH IN SECOND HALF OF 2018

* IN 2018 CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $10 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below