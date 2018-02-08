BRIEF-Hanesbrands Reports Q4 GAAP Loss Per Share $1.06

Feb 8 (Reuters) - Hanesbrands Inc:
* HANESBRANDS REPORTS FULL-YEAR AND FOURTH-QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS
* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.72 TO $1.80 EXCLUDING ITEMS
* SAYS AT MIDPOINT OF 2018 GUIDANCE, NET SALES EXPECTED TO RISE ABOUT 5 PERCENT
* SAYS TOOK $457 MILLION CHARGE IN QUARTER RELATED TO U.S. FEDERAL INCOME TAX REFORM
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.30, REVENUE VIEW $1.42 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.04, REVENUE VIEW $6.63 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SAYS IN CONSTANT CURRENCY, ORGANIC GROWTH IS EXPECTED TO DECREASE LESS THAN 1 PERCENT IN Q1
* SAYS ORGANIC SALES GROWTH FOR 2018 IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 1 PERCENT IN CONSTANT CURRENCY Source text for Eikon: Further company coverage: