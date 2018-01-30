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January 30, 2018 / 3:12 PM / a day ago

BRIEF-Harley To Spend $25 Mln-$50 Mln/Yr Over Next Several Years on EV Technology - Conf Call​

2 分钟阅读

Jan 30 (Reuters) - Harley-Davidson Inc:

* HARLEY-DAVIDSON EXPECTS 800 JOBS WILL BE ELIMINATED AT ITS KANSAS CITY PLANT, AND 400 JOBS WILL BE ADDED IN THE YORK FACILITY BY 2019 - CONF CALL​

* HARLEY TO CLOSE WHEEL OPERATIONS IN AUSTRALIA, DECISION TO AFFECT 100 EMPLOYEES - CONF CALL​

* HARLEY EXPECTS ITS INCREASED INVESTMENT IN ELECTRIC VEHICLES WILL HELP ACCELERATE THE DEVELOPMENT OF THE ELECTRIC MOTORCYCLE MARKET - CONF CALL​

* HARLEY EXPECTS YEAR-END U.S. RETAIL INVENTORY TO BE FLAT COMPARED WITH 2017, AND FLAT TO UP IN INTERNATIONAL MARKETS IN THE SAME PERIOD VERSUS LAST YEAR - CONF CALL​

* HARLEY EXPECTS U.S. DEALER RETAIL SALES TO BE DOWN IN 2018 - CONF CALL​

* HARLEY EXPECTS GROWTH IN INTERNATIONAL RETAIL SALES IN 2018 - CONF CALL​

* HARLEY EXPECTS TO INCUR RESTRUCTURING CHARGES OF APPROXIMATELY $57 MILLION IN Q1 - CONF CALL​

* HARLEY EXPECTS TO SPEND $25-$50 MILLION PER YEAR OVER NEXT SEVERAL YEARS TO DEVELOP ELECTRIC MOTORCYCLE TECHNOLOGY - CONF CALL​

* HARLEY EXPECTS U.S. RETAIL SALES TO BE DOWN IN 2018 - CONF CALL​

* HARLEY SAYS SOME OF ITS 2018 MODEL YEAR BIKES WERE WELL RECEIVED, BUT WERE NOT ENOUGH TO TURN THE INVENTORY OR THE INDUSTRY HEADWINDS - CONF CALL​ Further company coverage:

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