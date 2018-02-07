BRIEF-Hasbro Reports Q4 Loss Per Share Of $0.04

Feb 7 (Reuters) - Hasbro Inc:
* HASBRO REPORTS FULL-YEAR AND FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS
* BOARD OF DIRECTORS INCREASES QUARTERLY DIVIDEND 11%, OR $0.06 PER SHARE, TO $0.63 PER SHARE
* BOARD OF DIRECTORS INCREASES QUARTERLY DIVIDEND 11%, OR $0.06 PER SHARE, TO $0.63 PER SHARE
* U.S. TAX REFORM, PASSED IN DECEMBER 2017, RESULTED IN A $296.5 MILLION NET CHARGE, OR $2.33 PER DILUTED SHARE
* QTRLY EXTERNAL NET REVENUES FROM U.S. AND CANADA SEGMENTS OF $750.7 MILLION VERSUS $757.5 MILLION
* QTRLY EXTERNAL NET REVENUES FROM INTERNATIONAL SEGMENT OF $722.5 MILLION VERSUS $757.7 MILLION
* QTRLY FRANCHISE BRANDS NET REVENUES OF $764.2 MILLION VERSUS $685.6 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.80, REVENUE VIEW $1.72 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY PARTNER BRANDS REVENUE$342.9 MILLION VERSUS $433.7 MILLION
* QTRLY HASBRO GAMING NET REVENUES OF $343.3 MILLION VERSUS $356.9 MILLION
* “A DECLINE IN PARTNER BRANDS AND EUROPE REVENUES RESULTED IN US NOT MEETING OUR Q4 REVENUE EXPECTATIONS”
* U.S. TAX REFORM RESULTED IN A $296.5 MILLION NET CHARGE, OR $2.35 PER DILUTED SHARE IN Q4
* U.S. TAX REFORM, PASSED IN DECEMBER 2017, RESULTED IN A $296.5 MILLION NET CHARGE, OR $2.33 PER DILUTED SHARE IN 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: