FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Heartland Financial USA Announces Plan To Acquire First Bank Lubbock Bancshares In Texas
频道
专题
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
比特币
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
独家：福特拟在2020年将Fusion生产转往中国重庆的合资工厂
中国财经
独家：福特拟在2020年将Fusion生产转往中国重庆的合资工厂
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
国际财经
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月12日 / 晚上11点13分 / 1 天前

BRIEF-Heartland Financial USA Announces Plan To Acquire First Bank Lubbock Bancshares In Texas

1 分钟阅读

Dec 12 (Reuters) - Heartland Financial USA Inc:

* HEARTLAND FINANCIAL USA, INC. ANNOUNCES PLAN TO ACQUIRE FIRST BANK LUBBOCK BANCSHARES, INC. IN TEXAS

* HEARTLAND FINANCIAL USA INC - FBLB COMMON SHAREHOLDERS WILL RECEIVE 3.0934 SHARES OF HEARTLAND COMMON STOCK FOR EACH SHARE OF FBLB COMMON STOCK

* HEARTLAND FINANCIAL USA INC - STOCK AND CASH TRANSACTION IS VALUED AT APPROXIMATELY $185.6 MILLION

* HEARTLAND FINANCIAL USA - CO & FBLB ANTICIPATE DEAL WILL QUALIFY AS TAX-FREE EXCHANGE WITH RESPECT TO STOCK CONSIDERATION RECEIVED BY FBLB‘S SHAREHOLDERS

* HEARTLAND FINANCIAL - EXPECTS DEAL TO BE ACCRETIVE TO ITS EARNINGS PER SHARE WITHIN FIRST YEAR OF COMBINED OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below