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BRIEF-Hercules Capital’S Debt Investment Portfolio To Generate Additional $0.03 Of Net Investment Income
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#公司新闻(英文)
December 14, 2017 / 11:30 AM / a day ago

BRIEF-Hercules Capital’S Debt Investment Portfolio To Generate Additional $0.03 Of Net Investment Income

1 分钟阅读

Dec 14 (Reuters) - Hercules Capital Inc:

* HERCULES CAPITAL’S HIGHLY ASSET SENSITIVE DEBT INVESTMENT PORTFOLIO TO GENERATE ADDITIONAL $0.03 OF NET INVESTMENT INCOME EARNINGS ANNUALLY(2) FROM THE RECENT INCREASE IN THE FEDERAL RESERVE BENCHMARK INTEREST RATE

* HERCULES CAPITAL - ESTIMATED ACCRETIVE IMPACT TO ITS DEBT INVESTMENT PORTFOLIO ATTRIBUTED TO FOMC‘S INCREASE IN FEDERAL FUNDS RATE BY 25 BASIS POINTS

* HERCULES CAPITAL INC - EXPECTED BENEFIT FROM DECEMBER 2017 RATE INCREASE IS EXPECTED TO MATERIALIZE DURING 2018 OPERATING PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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