FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-HERITAGE FINANCIAL, PUGET SOUND ANNOUNCE RECEIPT OF REGULATORY APPROVALS
频道
专题
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
路透精英汇
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
深度分析
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
国际财经
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年11月17日 / 下午4点56分 / 更新于 13 小时前

BRIEF-HERITAGE FINANCIAL, PUGET SOUND ANNOUNCE RECEIPT OF REGULATORY APPROVALS

1 分钟阅读

Nov 17 (Reuters) - Heritage Financial Corp:

* HERITAGE FINANCIAL CORPORATION AND PUGET SOUND BANCORP, INC. ANNOUNCE RECEIPT OF REGULATORY APPROVALS

* ‍WASHINGTON DEPARTMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS,FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP APPROVED PROPOSED MERGER ​

* ‍FEDERAL RESERVE BOARD ALSO GRANTED HERITAGE‘S REQUESTED WAIVER FROM ITS APPLICATION FILING REQUIREMENTS​

* ‍APPROVAL FOR PROPOSED MERGER OF PUGET SOUND WITH AND INTO HERITAGE AS WELL AS MERGER OF PUGET SOUND BANK INTO HERITAGE BANK​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below