BRIEF-Heritage Insurance Holdings Q4 Loss Per Share $0.18

March 7 (Reuters) - Heritage Insurance Holdings Inc :
* HERITAGE INSURANCE HOLDINGS, INC. REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017
* BOOK VALUE PER SHARE INCREASED 18.2% YEAR-OVER-YEAR TO $14.67 AS OF DECEMBER 31, 2017
* QTRLY NET PREMIUMS EARNED $ 101.7 MILLION VERSUS $ 94.9 MILLION
* QTRLY TOTAL REVENUE $ 108.6 MILLION VERSUS $ 102.8 MILLION
* GROSS PREMIUMS EARNED WERE $183.3 MILLION FOR Q4 OF 2017 COMPARED TO $160.2 MILLION FOR Q4 OF 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: