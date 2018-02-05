FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#比特币
#美俄关系
#路透调查
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
February 5, 2018 / 9:47 PM / 更新于 17 hours ago

BRIEF-Herman Miller Says Brian Walker To Retire As CEO, Member Of Board By August 31, 2018

1 分钟阅读

Feb 5 (Reuters) - Herman Miller Inc:

* HERMAN MILLER ANNOUNCES CEO SUCCESSION PLAN

* BRIAN C. WALKER PLANS TO RETIRE AS PRESIDENT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND A MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS BY AUGUST 31, 2018

* WALKER WILL REMAIN IN THE ROLES UNTIL APPOINTMENT OF HIS SUCCESSOR

* COMPANY REAFFIRMS SALES GUIDANCE AND UPDATES EPS GUIDANCE FOR Q3 FISCAL 2018

* ON A GAAP BASIS, DILUTED EARNINGS PER SHARE IS EXPECTED TO RANGE BETWEEN $0.38 AND $0.42 FOR Q3 OF FISCAL 2018

* EXCLUDING ITEMS, ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE ARE ESTIMATED TO RANGE BETWEEN $0.48 AND $0.52 FOR Q3 OF FISCAL 2018

* BOARD ESTABLISHED CEO SEARCH COMMITTEE, TO RETAIN EXECUTIVE SEARCH FIRM TO EVALUATE INTERNAL & EXTERNAL CANDIDATES

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.49, REVENUE VIEW $573.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below