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BRIEF-Highlight Event and Entertainment Executes Capital Increase, Concludes Framework Agreement
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#瑞士市场报道
2017年11月28日 / 早上7点01分 / 1 天前

BRIEF-Highlight Event and Entertainment Executes Capital Increase, Concludes Framework Agreement

1 分钟阅读

Nov 28 (Reuters) - HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG :

* SAID ON MONDAY EXECUTES CAPITAL INCREASE / CONCLUDES A FRAMEWORK AGREEMENT

* ISSUANCE OF 2.4 MILLION NEW SHARES FROM AUTHORIZED CAPITAL AT A PRICE OF EUR 13.043 PER SHARE

* STUDHALTER INVESTMENT AG THUS ACQUIRES 28.7% OF HIGHLIGHT EVENT UND ENTERTAINMENT AG

* TRANSACTION WILL GENERATE PROCEEDS OF APPROXIMATELY EUR 32 MILLION

* IN ADDITION TO THE PURCHASE OF THE NEW SHARES, STUDHALTER INVESTMENT GRANTS HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT A LOAN OF APPROXIMATELY EUR 51 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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