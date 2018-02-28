BRIEF-Horizon Pharma PLC Announces Q4 Non-Gaap Earnings Per Share $0.29

Feb 28 (Reuters) - Horizon Pharma Plc:
* ANNOUNCES FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.29
* FULL-YEAR 2018 ADJUSTED EBITDA GUIDANCE OF $370 MILLION TO $395 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.22, REVENUE VIEW $264.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $1.14 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* HORIZON PHARMA SAYS Q4 NET SALES DRIVEN BY CONTINUED STRONG GROWTH FROM CO‘S ORPHAN & RHEUMATOLOGY BUSINESS UNITS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)