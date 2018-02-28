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公司新闻(英文)
February 28, 2018 / 12:14 PM / 更新于 17 hours ago

BRIEF-Horizon Pharma PLC Announces Q4 Non-Gaap Earnings Per Share $0.29

1 分钟阅读

Feb 28 (Reuters) - Horizon Pharma Plc:

* ANNOUNCES FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.29

* SEES FY 2018 SALES $1.15 BILLION TO $1.18 BILLION

* Q4 SALES $274.2 MILLION

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.28

* ‍FULL-YEAR 2018 ADJUSTED EBITDA GUIDANCE OF $370 MILLION TO $395 MILLION​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.22, REVENUE VIEW $264.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 REVENUE VIEW $1.14 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* HORIZON PHARMA SAYS Q4 NET SALES DRIVEN BY CONTINUED STRONG GROWTH FROM CO‘S ORPHAN & RHEUMATOLOGY BUSINESS UNITS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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