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公司新闻(英文)
February 12, 2018 / 4:40 PM / 更新于 13 hours ago

BRIEF-Houston American Energy Sees Q4 Production Volume of 6,150 Barrels Of Oil

1 分钟阅读

Feb 12 (Reuters) - Houston American Energy Corp:

* HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP. ANNOUNCES PRELIMINARY FOURTH QUARTER 2017 REVENUES; UPDATES REEVES COUNTY PRODUCTION

* SEES Q4 2017 REVENUE $414,700

* SEES Q4 2017 REVENUE UP 842 PERCENT

* PRELIMINARY PRODUCTION VOLUME ESTIMATES FOR QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017 TOTALED 6,150 BARRELS OF OIL

* HOUSTON AMERICAN ENERGY - TOTAL PRODUCTION FROM BOTH REEVES COUNTY WELLS WAS SLIGHTLY NEGATIVELY IMPACTED BY EXTREME COLD DURING DEC.

* PRELIMINARY REALIZED PRICES FOR OIL AND GAS WERE $54.05/BBL AND $4.22/MCF FOR QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017

* PRELIMINARY PRODUCTION VOLUME ESTIMATES FOR QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017 TOTALED 19,518 THOUSAND CUBIC FEET OF GAS Source text for Eikon: Further company coverage:

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