BRIEF-Hub Group Reports Q4 Earnings Per Share $2.99

Feb 8 (Reuters) - Hub Group Inc:
* HUB GROUP, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* ESTIMATE THAT 2018 CAPITAL EXPENDITURES WILL RANGE FROM $150 MILLION TO $170 MILLION
* HUB GROUP-Q4 HAS $75.2 MILLION DECREASE IN INCOME TAXES RESULTING FROM ESTIMATE OF CHANGE TO DEFERRED TAX LIABILITY AT DEC 31, 2017 CAUSED BY TAX ACT
* Q4 INCLUDES A $75.2 MILLION DECREASE IN INCOME TAXES RESULTING FROM ESTIMATE OF CHANGE TO DEFERRED TAX LIABILITY AT DECEMBER 31, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: