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February 8, 2018 / 11:31 PM / a day ago

BRIEF-Hub Group Reports Q4 EPS $2.99

1 分钟阅读

Feb 8 (Reuters) - Hub Group Inc:

* HUB GROUP, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* SAYS Q4 REVENUE $1.16 BILLION

* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $2.30 TO $2.40

* Q4 EARNINGS PER SHARE $2.99

* ‍SAYS ESTIMATE THAT 2018 CAPITAL EXPENDITURES WILL RANGE FROM $150 MILLION TO $170 MILLION​

* HUB GROUP - 2017 REVENUE OF $4 BILLION IS A MILESTONE TOWARD ACHIEVING TARGET OF $6 BILLION IN REVENUE IN NEXT 5 YEARS

* HUB GROUP-Q4 HAS $75.2 MILLION DECREASE IN INCOME TAXES RESULTING FROM ESTIMATE OF CHANGE TO DEFERRED TAX LIABILITY AT DEC 31, 2017 CAUSED BY TAX ACT

* ‍SAYS Q4 INCLUDES A $75.2 MILLION DECREASE IN INCOME TAXES RESULTING FROM ESTIMATE OF CHANGE TO DEFERRED TAX LIABILITY AT DECEMBER 31, 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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