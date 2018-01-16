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January 16, 2018 / 1:25 PM / 2 days ago

BRIEF-Hunt Consolidated Focuses on Infrareit Acquisition In “Going Private” Transaction

1 分钟阅读

Jan 16 (Reuters) - Infrareit Inc:

* HUNT CONSOLIDATED SAYS CURRENTLY FOCUSING ACQUISITION OF INFRAREIT INC IN “GOING PRIVATE” TRANSACTION - SEC FILING

* HUNT CONSOLIDATED SAYS CURRENTLY FOCUSING ACQUISITION OF INFRAREIT INC AS RESULT OF WHICH INFRAREIT INC WOULD NO LONGER BE PUBLICLY TRADED ENTITY

* HUNT CONSOLIDATED SAYS IN ADDITION, EXPECTS TO PARTICIPATE IN DISCUSSIONS WITH INTERESTED INVESTORS IN INFRAREIT INC AND OTHER THIRD-PARTY INVESTORS

* HUNT CONSOLIDATED REPORTS ABOUT 26.4 PERCENT STAKE IN INFRAREIT INC AS OF JANUARY 16 Source text: (bit.ly/2rctZvB) Further company coverage:

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