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BRIEF-Huntington Ingalls says U.S. Govt, co reached settlement of co's claim for Avondale facility's restructuring costs​
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#公司新闻(英文)
2017年11月27日 / 晚上10点40分 / 1 天前

BRIEF-Huntington Ingalls says U.S. Govt, co reached settlement of co's claim for Avondale facility's restructuring costs​

1 分钟阅读

Nov 27 (Reuters) - Huntington Ingalls Industries Inc :

* HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES - ‍ON NOV 16, U.S. GOVERNMENT, CO REACHED A SETTLEMENT OF CO‘S CLAIM FOR AVONDALE FACILITY‘S RESTRUCTURING COSTS​

* HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES - UNDER TERMS OF SETTLEMENT RELATED TO AVONDALE RESTRUCTURING, $251 MILLION WILL BE TREATED AS ALLOWABLE COSTS - SEC FILING​

* HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES-ANTICIPATES MAJORITY OF RESTRUCTURING, SHUTDOWN RELATED COSTS WILL BE BILLED TO U.S. GOVERNMENT AND COLLECTED BY END OF 2018​

* HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES-SETTLEMENT RELATED TO AVONDALE RESTRUCTURING COSTS DOESN'T HAVE MATERIAL EFFECT ON CO'S CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION Source text: (bit.ly/2ibsGJA) Further company coverage:

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