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BRIEF-Huntsman Announces Full Repayment Of Its Senior Term Loan Facility
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2017年12月4日 / 晚上10点05分 / 更新于 14 小时前

BRIEF-Huntsman Announces Full Repayment Of Its Senior Term Loan Facility

1 分钟阅读

Dec 4 (Reuters) - Huntsman Corp:

* HUNTSMAN ANNOUNCES FULL REPAYMENT OF ITS SENIOR TERM LOAN FACILITY FROM PROCEEDS OF VENATOR SECONDARY PUBLIC OFFERING

* HUNTSMAN CORP - COMPLETED ITS SECONDARY PUBLIC OFFERING OF VENATOR RECEIVING NET PROCEEDS OF ABOUT $471 MILLION

* HUNTSMAN CORP - TOGETHER WITH CASH ON HAND, HUNTSMAN WILL REPAY IN FULL $511 MILLION REMAINING ON ITS TERM LOAN B DUE 2023

* HUNTSMAN CORP - WILL NO LONGER HAVE ANY SENIOR SECURED TERM LOANS REMAINING OUTSTANDING UNDER ITS SENIOR CREDIT FACILITIES

* HUNTSMAN CORP - HUNTSMAN NOW HOLDS ABOUT 55% INTEREST IN VENATOR Source text for Eikon: Further company coverage:

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