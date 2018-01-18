BRIEF-Hyatt Configures Organization To Accelerate Growth

Jan 18 (Reuters) - Hyatt Hotels Corp:
* HYATT HOTELS CORP SAYS WILL REALIGN ITS CORPORATE LEADERSHIP TEAM AND OPERATIONS AND CHANGES ARE EXPECTED TO BE COMPLETED IN Q2 OF 2018
* ALSO CONSOLIDATING MANAGED AND FRANCHISED HOTEL OPERATIONS AND OWNER RELATIONS INTO ONE PORTFOLIO
* LEGAL AND CORPORATE SERVICES PORTFOLIO IS ALSO BEING REALIGNED UNDER NEW LEADERSHIP
* TO FORM NEW COMMERCIAL SERVICES PORTFOLIO AT EXECUTIVE COMMITTEE LEVEL
* AS A PART OF REALIGNMENT, TWO EXECUTIVES HAVE DECIDED TO TRANSITION OUT OF HYATT LATER IN 2018
* TO COMBINE GUEST AND CUSTOMER ENGAGEMENT UNDER NEW CHIEF COMMERCIAL OFFICER
* MARYAM BANIKARIM‘S AND STEVE HAGGERTY‘S POSITIONS WILL BE ELIMINATED UPON THEIR DEPARTURES
* GLOBAL CMO MARYAM BANIKARIM AND GLOBAL HEAD OF CAPITAL STRATEGY, FRANCHISING AND SELECT SERVICE STEVE HAGGERTY TO LEAVE CO
* HAGGERTY WILL REMAIN AT HYATT AS A SPECIAL ADVISOR TO CEO THROUGH JULY Source text for Eikon: Further company coverage: